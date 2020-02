La borraccia diventa accessorio fashion: a Milano debutta Izmee

Milano, 21 feb. (askanews) - Stanno prendendo progressivamente il posto delle tradizionali bottigliette d'acqua in plastica. Ora le borracce in acciaio diventano anche un accessorio fashion, da abbinare all'outfit o da personalizzare. Nasce con questa idea IzMee, il nuovo brand ideato dall'imprenditore friulano, Enrico Accettola, che ha scelto di presentare la sua collezione di water steel bottle a Milano proprio in occasione della settimana della moda femminile. Abbiamo chiesto ad Accettola come è nato questo progetto:

"Il progetto IzMee è nato perchè avevo voglia di fare una nuova start up e avevo voglia di dedicarmi al design, al fashion ma soprattutto anche al Pianeta. Visto il momento storico ho deciso di interpretare questa strada contribuendo con un progetto con un posizionamento innovativo e strategico e quindi ci siamo addentrati a studiare questa borraccia".

Non a caso IzMee debutta durante la fashion week milanese a White, l'evento internazionale della moda contemporary

"L'idea nasce di presentarci al White perchè vogliamo essere un prodotto fashion e non una semplice borraccia. Vogliamo essere la tua borraccia: ognuno deve scegliere la sua anche in base alla stagione. Siamo convinti che sarà come le cover dei cellulari che useremo tutti i giorni, ci piacerà cambiarla, regalarla indossarla 00.03.04 e abbiamo voluto intraprendere una strada che forse è quella più in salita ma che amiamo di più".

Due le versioni pensate per queste borracce, termica e non, con formati diversi dai 330 ml fino quasi a un litro, tutte realizzate in acciaio con una base in silicone sul fondo con funzione antirumore. E fin qui le caratteristiche tecniche. Ma la novità sta nel design di queste borracce, con varianti che vanno dal monocromo alla riproduzione dei pop art comics, fino alla versione con swaroski o placcata in oro.

"Abbiamo sicuramente la borraccia normale, da uso quotidiano ma stiamo sviluppando borracce molto impegnative in limited edition o special edition fatte a mano, curate da artigiani italiani".

In vendita dal 26 marzo online e nel retail di fascia premium, le bottiglie IzMee cavalcano quella che è una crescente sensibilità a livello globale per i temi ambientali. L'obiettivo di Accettola nel primo anno è di realizzare 5 milioni di fatturato. Ma non rischia di essere un fenomeno transitorio quello delle borracce?

"Il mercato delle borracce oggi cuba 900 milioni di dolari al mondo e nei prossimi 5 anni è stimato a 10 miliardi. Quindi una bolla che per 5 anni siamo salvi per gli investimenti che abbiamo fatto. Ma siamo anche sicuri che saremo talmente abituati a usare la borraccia che tornare a vedere una bottiglia di plastica sulle nostre tavole sarà molto difficile".

Izmee sostiene inoltre CESVI, organizzazione umanitaria italiana attiva in tutto il mondo, a cui sarà destinata una parte dei ricavi generati dalla vendita di ogni bottiglia.