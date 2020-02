Coronavirus, Toti: al momento nessun caso a Genova

Genova, 21 feb. (askanews) - "Non vi è alcun caso di coronavirus presente a Genova in questo momento. La famiglia cinese passata dal San Martino è negativa. C'è un ulteriore possibile paziente, un cittadino arrivato da Hong Kong, sempre al San Martino, di cui sapremo tra poco i risultati del test ma siamo confidenti che non abbia contratto il virus perché in quella zona c'è una incidenza molto bassa".

Lo ha detto il governatore della Liguria, Giovanni Toti, facendo il punto sui casi sospetti di coronavirus in Liguria in conferenza stampa.

"Un altro caso invece - ha spiegato - riguarda il paziente ricoverato a Codogno con problemi respiratori dal momento che aveva partecipato ad una competizione sportiva nel Tigullio. Anche questa volta sembra che si tratti di un non caso perché non è detto che fosse già infetto quando ha fatto quella maratona ma soprattutto perché la gara si è svolta il primo febbraio e quindi se avesse in qualche modo contagiato qualcuno nell'area in cui è passato avremo già dei casi conclamati".