Gabbani: L'affetto dei fan mi imbarazza, provo responsabilità

Milano, 19 feb. (askanews) - Sanremo porta fortuna a Francesco Gabbani, dopo il trionfo nel 2017 con Occidentali's Karma, quest'anno si è piazzato al secondo posto con Viceversa che spopola in radio. Un successo desiderato ma non atteso.

"Avvalora il concetto della mia canzone Viceversa e dell'album, questo senso di condivisione: Ho cercato di dare tutto quello che avevo e devo dire che sta tornando indietro Viceversa. Sono molto soddisfatto di come stanno andando le cose, non me lo sarei aspettato in questa misura e con questa intensità non me lo aspettavo sinceramente".

Il suo instore tour sta ottenendo grande successo, Gabbani sente un profondo senso di responsabilità verso i suoi fan.

"Mi imbarazza, sento un grande senso di responsabilità, è ovvio mi fa piacere il fatto che alle persone arrivi tutta l'intensità emotiva che metto in quello che faccio e avere un ritorno. Ma mi sento responsabile quando vedo le persone che fanno chilometri e stanno in coda ore per abbracciarmi o regalarmi un sorriso e mi fa un po' soffrire se devo essere sincero".

Ancora non sono state annunciate date live per questa estate: lui assicura che ci saranno, ma ovviamente l'attenzione è rivolta soprattutto al concerto all'Arena di Verona di giovedì 8 ottobre 2020.

"Per me è un concerto emblematico, è una bella tappa di percorso artistico come il mio".

Ogni brano dell'album "Viceversa" offre l'occasione per mettersi in discussione e per ragionare sulla società.

"E' un album molto sincero e viene da un percorso di analisi personale. Anche se ha delle figure "Gabbaniane" che mettono a confronto gli opposti in un modo quasi provocatorio, ma nasce dalla ricerca di una serenità e una verità personale in rapporto a quello che invece è la verità sociale e credo che le persone ci si possano ritrovare".

Ancora non è sicuro quale sarà il prossimo singolo estratto dall'album, ma potrebbe essere la bellissima "Il sudore appiccica".