Business Forum Italia-Azerbaigian per dare più impeto a relazioni

Roma, (askanews) - C'è grande attesa per il Business Forum tra Italia e Azerbaigian che si svolgerà il 21 febbraio a Roma e a cui parteciperà anche il presidente azerbaigiano Ilham Aliyev accompagnato da un nutrito gruppo di aziende e rappresentanti del governo. Un'occasione per dare ancora più slancio ai rapporti politici ed economici nell'anno di finalizzazione del progetto energetico del Tap, come ha ricordato Hikmat Hajiyev, capo del dipartimento Politica Estera dell amministrazione presidenziale dell'Azerbaigian.

"Le relazioni tra Italia e Azerbaigian si fondano su una amicizia di lunga data e un'ottima cooperazione. Nello sviluppo di queste relazioni hanno giocato un ruolo importante le visite di alto livello tra le istituzioni dei due Paesi. L'anno scorso abbiamo ospitato il presidente della Repubblica italiana in Azerbaigian per una visita ufficiale e siamo stati lieti dell'invito per una visita di Stato del nostro presidente Ilham Aliyev in Italia. Riteniamo che questa visita darà un impeto aggiuntivo allo sviluppo delle relazioni tra Italia e Azerbaigian, che sono già ottime e una sferzata alla nostra cooperazione economica" ha detto Hajiyev. "Auspichiamo che a metà dell'autunno o alla fine del 2020 il Tap sarà finalizzato e porterà fisicamente il gas azerbaigiano sul mercato italiano. Collegheremo i nostri gasdotti, ma questa pipeline non è solo acciaio, ma anche un dialogo di civiltà di lungo periodo, l'amicizia e la cooperazione tra Italia e Azerbaigian, in altre parole: collegheremo il Caspio con l'Adriatico".

E di nuovi orizzonti di cooperazione, in particolare con la firma di accordi nel settore delle bioplastiche, ha parlato il capo del dipartimento Economico e per lo sviluppo innovativo della Presidenza dell'Azerbaigian Shahmar Movsumov: "Penso che le relazioni politiche tra Azerbaigian e Italia siano a un livello molto alto e adesso è il momento di convertire queste ottime relazioni politiche in relazioni commerciali e di affari aumentando i benefici di entrambi i paesi. Ritengo che questo business forum sarà una tappa fondamentale perché le comunità d'affari si incontreranno e auspichiamo che al Business Forum vengano firmati degli accordi".