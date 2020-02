Salvini: se smontano decreto sicurezza pronti a raccogliere firme

Roma, 17 feb. (askanews) - L'Italia ha bisogno di più sicurezza. Se il decreto sicurezza verrà smontato, la Lega è pronta a raccogliere firme in piazza. Lo dice il segretario della Lega, Matteo Salvini.

"L'Italia ha bisogno di più sicurezza e se proveranno a smontare i decreti sicurezza, che ricordo si occupano non solo di immigrazione, ma danno poteri e soldi ai sindaci, ai vigili del fuoco, ai poliziotti, all'agenzia che combatte la mafia. Se qualcuno parla di cancellare i decreti sicurezza fa un favore ai mafiosi e agli spacciatori. Siamo pronti a raccogliere milioni di firme in piazza di tutta Italia per fermare questo ritorno al passato. In Italia c'è bisogno di più sicurezza. Che poi Conte dia più retta alle sardine che non al popolo è veramente surreale. Stiamo vivendo un momento di democrazia molto particolare. Ma tanto prima o poi si vota".