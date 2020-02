Foibe, Meloni: revocare medaglia della Repubblica italiana a Tito

Roma, 10 feb. (askanews) - "Ricordare non basta, occorre nella quotidianità rendere onore a quelle vittime, ricordarne il sacrificio. C'è una cosa che per esempio bisogna fare, revocare la medaglia che la Repubblica italiana concesse al capo degli infoibatori, a quel maresciallo Tito che aveva contro di noi un disegno di occupazione e pulizia etnica, quella medaglia va revocata": lo ha chiesto la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in un video postato sui social. Un messaggio lanciato dalla foiba di Basovizza (Trieste), sull'altopiano del Carso, nel giorno del Ricordo.