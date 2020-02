Sanremo, Amadeus: Bugo e Morgan non ci saranno all'Ariston

Sanremo, 8 feb. (askanews) - "Bugo e Morgan non ci saranno, nemmeno Bugo da solo": così Amadeus ha chiarito la posizione sulla esclusione del duo dal Festival di Sanremo.

"Bugo è molto sereno - ha detto Amadeus - al momento non sono sul palco nemmeno fuori gara. Da regolamento c'è la squalifica - ha proseguito il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo - nel momento in cui lasci il palco, il giorno dopo non puoi ritornare. Inoltre è andato via proprio il titolare del brano, fosse stato il contrario, si poteva valutare. Qui è andato via il titolare della canzone".