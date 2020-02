Sanremo, Le Vibrazioni: Il podio? Sarebbe un grandissimo regalo

Sanremo, 7 feb. (askanews) - "Come ci dobbiamo sentire? A volte accadono cose incredibili. Siamo arrivati senza aspettative che è la cosa migliore, così ce la godiamo di più. Questa è una gioia non ce lo aspettavamo". Così Le Vibrazioni a poche ore dalla quarta serata di Sanremo, che li vede tra i primi in classifica. "Il Maestro Vessicchio ci fa l'effetto giusto, ci fa scendere l'ansia e lui è la vera rockstar, ci fa onore che abbia scelto noi per tornare all'Ariston". Sulla possibilità di salire sul podio Francesco Sarcina dice così: "Sarebbe una cosa che andrebbe negli annali di famiglia, già così siamo stacontenti, sarebbe un regalo bellissimo". Sulla dedica in caso di vittoria: "Io dedico tutto questo alla bellezza e alla magia della vita, nonostante le sofferenze e le cose che accadono anche per colpa mia, siamo esseri umano, sbagliamo, l'importante è capire e migliorarsi perchè abbiamo dei figli e i ragazzi vanno protetti per affrontare meglio le difficoltà. Al Governo dedicherei la canzone La gioia dov'è".