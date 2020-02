Sanremo, Pinguini Tattici Nucleari: il podio? Sarebbe un onore

Roma, 7 feb. (askanews) - "E' fantastico essere qui al Festival di Sanremo. La canzone ci rappresenta, siamo i Ringo Starr di questo Sanremo": così i Pinguini Tattici Nucleari, alla loro prima partecipazione al Festival di Sanremo.

"Il successo è una parola molto difficile - dicono ad askanews - perché è come avere una bomba tra le mani e ti può scoppiare tra le mani. Sicuramente siamo piaciuti, lo dice la classifica e non ce l'aspettavamo. Arrivare a una manifestazione che ha una storia di 70 anni e che rappresenta la musica da così tanti anni, arrivare come novellini a 25 anni e riuscire ad ottenere questi risultati non è da poco, siamo al settimo cielo", dicono i Pinguini.

"Ringo Starr è l'immagine centrale del nostro brano - concludono - ed è una metafora per raccontare la storia di tutte quelle persone che, pur essendo in un grande progetto, non sono quelli più visibile. E' una sorta di inno alle seconde linee, a tutti coloro che stanno nell'ombra". "Il podio? un onore, sarebbe meraviglioso".