Sanremo, Rancore: il rap è specchio Italia, polemiche strumentali

Roma, 7 feb. (askanews) - "Il Festival di Sanremo è pronto per il linguaggio del rap: è specchio di quello che accade in Italia e se ci sono dei rapper a Sanremo, probabilmente è pronto. Mi dispiace che a volte le polemiche più che risolvere i problemi servano ad aumentarli, perché aumenta quella malattia che abbiamo oggi, lo stare divisi, non riuscire a comunicare. Le polemiche purtroppo sono anche strumento politico, lo dico con enorme dispiacere perché fondamentalmente il rap può arrivare nel profondo delle cose e può rivoluzionare anche in parte i linguaggi più tradizionali ma in senso positivo".

Così Rancore, in gara al 70esimo Festival di Sanremo, risponde a chi gli chiede se il palco dell'Ariston è pronto ad apprezzare il linguaggio del rap.

"Spero che non si crei più il dubbio nella storia della musica italiana se un'espressione artistica sia giusta o sbagliata - sottolinea Rancore - ma se ne colga l'espressione, cercando di fare un ascolto attivo, di parlarne, di creare anche un litigio volendo, non per staccarci, ma per unirci".