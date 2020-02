Luiss, torna a Gaeta il Festival dei giovani con Noisiamofuturo

Roma, 5 feb. (askanews) - Valorizzare i giovani nel desiderio di imparare e sperimentare. Coinvolgerli nell'approfondimento dei cambiamenti in atto nel mondo in cui agiranno da adulti per orientarli a scelte più consapevoli. Con il suo ricco programma di incontri ed eventi, il Festival dei giovani si terrà a Gaeta per la quinta edizione dal primo al tre aprile. Ideato e organizzato da Noisiamofuturo insieme alla Luiss e al Comune di Gaeta, si presenta come una risorsa per ragazzi. Quest'anno il tema centrale del festival, che dal 2016 ha visto la partecipazione di 80mila studenti sarà l'ambiente.

Le novità di questa edizione sono state illustrate da Fulvia Guazzone, fondatrice e ceo di Noisiamofuturo in occasione della conferenza stampa organizzata nella sede del Comune di Gaeta: "Quest'anno il Festival dei giovani che ha inziato a camminare e correre sulle sue gambe come un bimbo di 5 anni vedrà protagoniste delle novità interessanti che nascono dalla bese. Quindi al di là di affrontare i grandi temi di attualità, di formazione, di orientamehto al futuro, saranno protagonisti il tema dell'ambiente. Poi ci sarà tutto il lato dell'informazione consapevole e il riconoscioemnto della fake news e poi andremo a valorizzare tutte le soft skills".

I ragazzi avranno a disposizione anche tre giorni di seminari e lezioni con le testimonianze di startupper e imprenditori. E tra le altre novità dell'edizione 2020 uno spazio dedicato alla Summer school Luiss che offrirà ogni giorno agli studenti presenti la possibilità di partecipare a eventi e lezioni interattive di orientamento alle scelte universitarie come ha spiegato Nicola Parascandolo dell'università Luiss Guido Carli: "Le nostre Summer school sono rivolte a studenti liceali e sono quelli che frequentano il festival. Il tema è cosa farò da grande. Si parlerà non solo di temi legati la mondo del lavoro ma anche di lezioni accademiche che si alterneranno a testimonianze di studenti che hanno frequentato le Summer school negli anni passati e ora sono proiettati nel mondo del lavoro. Qundi c'è un fil rouge, cosa farò da grande da una parte e cosa faccio adesso che sono entrato nel mondo del lavoro".