Sanremo, direttore Rai 1 Coletta: nessuna censura su Roger Waters

Sanremo, 5 feb. (askanews) - "Le scalette ammettono sempre possibilità di variazione, non c'è stata nessuna censura": così il direttore di Rai1, Stefano Coletta, spiegando i motivi della 'cancellazione' del video messaggio di Roger Waters, annunciato da Amadeus la mattina stessa, e poi non mandato in trasmissione durante la prima serata del Festival di Sanremo.

"Quando abbiamo rivisto la scaletta, proprio io - come direttore - ha spiegato Coletta - ho pensato che il preludio di Roger Waters fosse uno start e un preludio al monologo di Rula davvero ritardante. Questo quadro che parlava da solo, credo non avesse bisogno di alcuna introduzione".

051305 feb 20