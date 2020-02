Coronavirus, 492 morti. In 10 contagiati su una nave giapponese

Roma, 5 feb. (askanews) - Nel mondo il numero di contagi accertati da coronavirus ha superato quota 24mila, con 492 morti, due dei quali fuori dalla Cina. E' l'ultimo bilancio fornito dalle autorità e dai media cinesi, confermato dalle comunicazioni delle autorità mondiali.

Intanto, dieci persone sono risultate positive al virus dopo i test effettuati su una nave da crociera messa in quarantena al largo della costa del Giappone. Le persone contagiate sono state ricoverate ma non presentano sintomi gravi ha fatto sapere il ministero della Sanità giapponese. L'allarme è scattato dopo che un passeggero proveniente da Hong Kong è risultato positivo.

Si sono aggravate le condizioni dei due cinesi ricoverati a Roma all'ospedale Spallanzani. Ma in Italia al momento non si sono registrati altri casi; il Comitato operativo per l'emergenza del Dipartimento della protezione civile, guidato da Angelo Borrelli, sta studiando controlli in tutti gli aeroporti sui passeggeri arrivati con tutti i voli internazionali per impedire il diffondersi del virus.