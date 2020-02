Ex Ilva, Conte: fondi Just Transition anche per Taranto

Bruxelles, 4 feb. (askanews) - Con la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen "abbiamo parlato anche della possibilità di utilizzare i fondi del Just Transition anche per Taranto". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in un punto stampa a Bruxelles.

"A Londra - ha ricordato - ho incontrato i signori Mittal. Non sono io che negozio, ci sono gli staff anche legali che stanno lavorando, ma è stata l'occasione per riaffermare gli obiettivi del negoziato e in questo passaggio con von der Leyen ci siamo detti che già nei prossimi giorni si possano usare i fondi come Italia per Taranto e per altre aree di crisi".