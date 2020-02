Coronavirus, Conte alla Lega: esagerazioni fanno male

Londra, 4 feb. (askanews) - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, incontrando i giornalisti a Londra, a proposito della richiesta dei governatori della Lega su una stretta delle misure anti-coronavirus nelle scuole è stato chiaro e ha invitato alla moderazione:

"In Italia da subito abbiamo adottato una soglia di prudenza molto alta: abbiamo bloccato il traffico aereo, dichiarato lo stato d'emergenza, ci siamo messi nelle condizioni di poter proteggere al meglio la salute degli italiani. Ora però le esagerazioni ci fanno male".

"Ogni forza politica è libera di fare valutazioni, ma poi dobbiamo ritrovarci su obiettivi comuni e un approccio condiviso", ovvero in primo luogo che "ci si può fidare di autorità scolastiche e sanitarie.

"Se entrambe queste autorità ci dicono una cosa, invito i governatori del Nord a fidarsi di chi ha una specifica competenza" e dice che "non ci sono le condizioni" per una misura come quella richiesta. "Ieri mi è stato chiesta anche la sospensione Schengen, ma non ci sono le condizioni neppure per questo".

E sugli episodi di discriminazione, anche violenta, nei confronti di cittadini di etnia cinese, Conte ha aggiunto:

"Chiunque ha un ruolo di rappresentanza politica ha un dovere di dare un messaggio di serenità e tranquillità, la situazione è assolutamente sotto controllo. Nessuno pensi di approfittare di questa situazione per azioni discriminatorie o addirittura per episodi di violenza".