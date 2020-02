Lega, Salvini: rispetto idee Bossi ma non cambio le mie

Palermo, 3 feb. (askanews) - "Rispetto le sue idee, ma non cambio le mie. I numeri dicono l'esatto contrario, i numeri dicono che non siamo mai stati così forti nelle regioni del Nord e con grande orgoglio dico che siamo determinanti e presenti in tutte le regioni del Sud. Il voto della Calabria la settimana scorsa lo testimonia. Vogliamo unire, se qualcuno vuole dividere non è il momento né il movimento". Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini a margine dell'incontro incontro avuto con il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci a palazzo d'Orleans di Palermo, commentando l'intervista al presidente della Lega Umberto Bossi che gli rimprovera la prospettiva "il nazionalista" impressa al partito.

"In discussione leadership partito? No, un partito che ha il 33% dei voti e l'affetto di milioni di italiani penso che risponda coi fatti", ha aggiunto.