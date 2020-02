Mika, il video del nuovo singolo "Dear Jealousy"

Roma, 31 gen. (askanews) - E' in radio il singolo di Mika "Dear Jealousy" tratto dall'ultimo album "My Name Is Michael Holbrook". Il brano è accompagnato da una performance live girata durante l esibizione di Mika al Brooklyn Steel di New York.

Il concerto americano, dall atmosfera intima e magica, è diventato anche un album dal vivo, "Mika Live from Brooklyn Steel", disponibile dal 31 gennaio esclusivamente su tutte le piattaforme digitali.

Riprende, da sabato 1 febbraio, la seconda parte del "Revelation tour" di Mika prodotta in Italia dalla Barley Arts. Dopo il successo di pubblico e di critica della prima tranche, ecco le città che attendono di vedere l artista in versione live: Padova (sabato 1, Kioene Arena), Bolzano (domenica 2, PalaOnda); Napoli (mercoledì 5, Teatro PalaPartenope); Bari (venerdi 7, Palaflorio); Reggio Calabria (sabato 8, Palacalafiore).