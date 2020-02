Novara, getta un masso di 8 chili da cavalcavia su A4: arrestato

Novara, 31 gen. (askanews) - Ancora sassi dai cavalcavia. La polizia di Stato di Novara ha arrestato una persona per aver lanciato in almeno due occasioni sassi, tombini e un cartello stradale sulla autostrada A4, nei pressi di Vicolungo. Insieme al fermato, è stato anche denunciato un minorenne. Le accuse per i due sono a vario titolo danneggiamento aggravato e attentato alla sicurezza dei trasporti.

Le indagini sono cominciate dopo il lancio di un sasso del peso di 3 Kg e di un tombino di ferro di 8 , che avevano colpito un autoarticolato e due autovetture in transito, senza provocare feriti. È stata dunque intensificata la vigilanza e sono stati saldati tutti i tombini. Ma i due sono tornati, e non potendo più sradicare i tombini hanno lanciato un masso da 8 Kg e un cartello stradale. Sono stati fermati mentre ancora si trovavano sul cavalcavia.

Gli inquirenti non escludono un collegamento con altri casi avvenuti sempre in provincia di Novara, lungo la tangenziale cittadina e la A4.