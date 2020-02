Brexit, ambasciatore Uk: Regno Unito aperto ai talenti italiani

Milano, 30 gen. (askanews) - "Italiani ed europei che sono già nel Regno Unito o che arriveranno entro la fine dell'anno avranno diritti garantiti e protetti dall'accordo di recesso": a parlare è l'ambasciatore britannico in Italia, Jill Morris, in una conferenza stampa convocata a Roma alla vigilia dell'entrata in vigore della Brexit. L'ambasciatore ha ribadito le rassicurazioni volte alla comunità degli italiani residenti nel Regno Unito, circa 700mila.

"Sono inclusi i diritti di lavoro, il sistema sanitario, il sistema pensionistico, l'accesso alle scuole. Tutti i diritti che hanno avuto fino ad oggi. Dopo il periodo transitorio ci sarà un nuovo sistema britannico per gestire l'immigrazione basato sulle esigenze dell'economia britannica. E grazie a un nuovo global talent visa scheme per i ricercatori il Regno Unito rimarrà aperto ai talenti globali e italiani".