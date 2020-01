Parigi, la protesta dei vigili del fuoco: scontri in città

Parigi, 28 gen. (askanews) - Tra fumogeni e gas lacrimogeni a Parigi è andata in scena la protesta del vigili del fuoco per chiedere migliori condizioni di lavoro. La situazione alla manifestazione si è fatta subito tesa, quando i vigili del fuoco hanno tentato di forzare un blocco e i poliziotti hanno risposto con lanci di lacrimogeni vicino a place de la Republique.

La protesta nella capitale francese è stata indetta dai sindacati per chiedere al governo un aumento della paga in relazione al rischio del lavoro e alle riduzioni di personale e maggiori garanzie per chi deve andare in pensione. Secondo gli organizzatori a Parigi sono arrivati per manifestare Vigili del fuoco da tutto il paese.