Sanremo, la passionale Elodie torna al Festival con Andromeda

Milano, 28 gen. (askanews) - Vulcanica e sorridente, Elodie è capace di mettere allegria, non solo con i suoi tormentoni estivi, la sua musica è di più e lei lo vuole dimostrare tornando a Sanremo con il brano Andromeda.

"E' un pezzo interessante perchè è spiazzante, il testo mi rispecchia e racconta di me. Per me è come se fosse la prima volta, anche se ci sono già stata a Sanremo, ma è diverso dopo tre anni, perchè esce dal percorso artistico, più che dal fatto di essere uscita da un talent. Voglio essere tagliente, performante, empatica, anche se credo sia quello che vogliono tutti".

Lei dice di avere due anime una più tradizionale e pesante, e un'altra più leggera che viene dalla strada. Per conciliare questi due aspetti a Sanremo porta un brano molto femminile e anche sensuale.

"Io cerco di parlare tanto alle donne da donna e spero che le ragazze si rivedano in me, e che cantino con me".

"This is Elodie" è un album più maturo e grintoso del precendente, con molte collaborazioni importanti tra cui Gemitaiz, Fabri Fibra, Neffa, e nasce dal momento d'oro che la cantante sta vivendo anche nella vita privata grazie al rapporto con il fidanzato Marracash.

"Siamo molto simili io e Fabio, abbiamo le stesso origini, veniamo da quartieri popolari e io sono molto simile ai rapper anche se non faccio rap, perchè la provenienza non è necessariamente legata a un genere musicale. Ma avevo bisogno di far combaciare la mia origine e la mia storia con la musica e quindi mi piace avere i rapper vicini a me. Il rapporto con Fabio ha aiutato perchè sono innamorata, e quando sei innamorata le cose vengono meglio. Sono più sicura di me, è un momento bello e ricco".