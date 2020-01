SpaceX, test emergenza riuscito: volo con equipaggio più vicino

Milano, 20 gen. (askanews) - Missione compiuta. SpaceX ha portato a termine con successo un test di emergenza fondamentale per il futuro della compagnia privata fondata da Elon Musk che rende più vicino e possibile il suo primo volo commerciale nello Spazio con equipaggio.

Il test consisteva nel simulare un problema al razzo Falcon 9 e verificare che i sistemi di emergenza funzionassero e portassero in salvo la navetta Crew Dragon, quella in cui in futuro ci saranno gli astronauti. Tutto ha funzionato: l'allarme è scattato, la capsula si è allontanata per tempo prima che il razzo esplodesse ed è atterrata come previsto nell'Oceano.

Musk ha annunciato che il primo volo con equipaggio potrebbe avvenire entro la fine del 2020.