Drone Falco Xplorer di Leonardo completa con successo primo volo

Milano, 20 gen. (askanews) - Il Falco Xplorer, il nuovo velivolo a pilotaggio remoto di Leonardo, ha effettuato con successo il primo volo di prova. Il drone, rende noto Leonardo, è decollato mercoledì dalla base aerea di Trapani-Birgi, ha volato sul Golfo di Trapani in uno spazio aereo dedicato per circa 60 minuti ed è infine rientrato atterrando in sicurezza.

"Si tratta di un importante risultato - si legge in una nota -, raggiunto anche grazie al supporto tecnico e ingegneristico fornito dal Reparto Sperimentale di Volo dell AM nelle fasi di pianificazione del volo e delle attività collegate".

Il nuovo sistema aereo pilotato a distanza (Remotely Piloted Air System - RPAS), che unisce caratteristiche di persistenza in volo per oltre 24 ore con capacità di carico utile fino a 350 kg, inizierà ora una campagna di test per valutare l'intera gamma di capacità del velivolo, compreso il sistema di sensori di bordo.

Queste prove certificheranno anche l'aeronavigabilità, ossia l idoneità al volo, del Falco Xplorer in base allo standard NATO STANAG 4671, espandendo notevolmente il territorio sul quale il drone può operare.