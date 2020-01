Spazio, Luca Parmitano agli studenti italiani: sogno la Luna

Milano, 17 gen. (askanews) - L'astronauta dell'Esa Luca Parmitano in collegamento dalla Stazione spaziale internazionale ha dialogato con 400 studenti di diverse scuole di Roma, in un evento organizzato nella sede dell'Agenzia spaziale italiana. Parmitano ha risposto alle domande dei ragazzi, fra i 13 e i 16 anni, svelando fra le altre cose il suo sogno nel cassetto.

"Sicuramente come astronauta vorrò continuare a fare questo lavoro e andare ancora più lontano, c'è insieme a voi il presidente dell'Asi, sa che uno degli obiettivi come italiani e europei è quello di andare sulla Luna e io ho una forte speranza e grande volontà di contribuire a quel progetto".

Tra i ragazzi anche gli studenti che con la guida di esperti delle università di Milano, Firenze, Kaiser Italia e Asi hanno realizzato l'esperimento XenoGriss selezionato nell'ambito del bando dell'Asi "Youth ISS Science 2019": girini a bordo della Iss aiuteranno a studiare la rigenerazione dei tessuti.

"Una giornata intensa - ha commentato il presidente Asi Giorgio Saccoccia che ha ricordato come "la nostra vita è piena di risultati delle attività spaziali".

Un universo pieno di potenzialità, di cui Parmitano ha voluto anche ricordare la bellezza.

"In un anno di permanenza qui non c'è stata una volta in cui ho pensato 'l'ho già visto', ogni volta c'è qualcosa di diverso, una luce, un colore, un passaggio che mi sorprende".