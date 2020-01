Santori (Sardine): incontreremo Conte dopo voto in Emilia Romagna

Bologna, 17 gen. (askanews) - Dopo le manifestazioni in piazza, dopo le elezioni regionali del 26 gennaio in Emilia-Romagna e Calabria, "saremo pronti" a incontrare il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per "raccontare alla politica parlamentare quello che succede nel Paese reale". Lo ha annunciato il leader del movimento delle Sardine, Mattia Santori, durante una conferenza stampa a Bologna: "Conte aveva fatto un'apertura prima della piazza di Roma", una proposta "non ufficiale, nel senso che non ci era arrivata una lettera di richiesta, ma si era detto disponibile a incontrarci e noi in quel momento avevamo detto che non era il momento - ha spiegato Santori -. Credo che siamo sempre più vicini al momento in cui invece, avendo un grande rispetto per la politica, per la politica parlamentare, sarebbe bello finalmente incontrarsi intanto per raccontarci che cosa è successo e raccontargli quello che sta succedendo nel Paese reale".