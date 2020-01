Gregoretti, lunedì Giunta Senato vota su Salvini. Polemiche Pd

Roma, 17 gen. (askanews) - La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato voterà lunedì 20 sul processo a Matteo Salvini. Si tratta di decidere sulla richiesta di autorizzazione a procedere, avanzata dal tribunale dei ministri di Catania, nei confronti del leader della Lega per il suo operato da ministro dell'Interno in relazione al caso della nave Gregoretti. Nel luglio 2019 per alcuni giorni 131 migranti vennero trattenuti a bordo della nave della Guardia costiera senza poter sbarcare a terra. Per l'ex ministro dell'Interno l'ipotesi di reato è sequestro di persona aggravato.

Il voto su Salvini è stato deciso dalla Giunta che ha approvato l'ordine del giorno del centrodestra nonostante scadano oggi i giorni perentori che quindi avrebbero portato a un voto in aula al Senato. Alla votazione ha partecipato anche la presidente del Senato Casellati che ha votato con il centrodestra.

Casellati è stata accusata dal Pd di essere di parte, di aver perso l'imparzialità. Dopo il voto la seconda carica dello Stato ha respinto ogni accusa: "Non è venuta meno la mia terzietà", ha dichiarato in una nota.