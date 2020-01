In anteprima il video "In lattina" di Barbara Cavaleri

Milano, 15 gen. (askanews) - In anteprima il video del nuovo singolo di Barbara Cavaleri, "In lattina" che anticipa l'album della cantautrice "Come una stella - Novastar", in uscita il 28 gennaio.

Il sound elettronico del singolo fa da sfondo alla voce delicata della cantautrice. La protagonista si sente "rinchiusa in una lattina", oppressa come un "prodotto in scatola", intrappolata in un mondo che non la rappresenta. La produzione artistica è di Fabio Mecuri e Simone Pirovano. Distribuito da Beatrising.com

"Questa canzone è il manifesto di un sentimento ambivalente di precarietà generazionale e progresso inarrestabile - racconta la cantautrice Barbara Cavaleri - È il bianco e il nero. La Donna che vive a Novastar, città immaginaria del futuro, è isolata, alla perenne ricerca di un'accettazione sociale e personale".