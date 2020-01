Ilary Blasi: un quarto figlio con Totti? Lo farà con un'altra

PD, Guerini: "Renzi non faccia caricature, ognuno fa il suo percorso"

(Agenzia Vista) Contigliano, 13 gennaio 2020 PD, Guerini: "Renzi non faccia caricature, ognuno fa il suo percorso" "Renzi non faccia caricature, ognuno fa il suo percorso". Così il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini, intervenuto a margine di 'Oggi per un domani', la due giorni del Partito Democratico che si riunisce in seminario nell'Abbazia di San Pastore a Contigliano. Fonte: Agenzia Vista / ...