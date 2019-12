Francia, turista francese ferita da uno squalo alle Seychelles

Roma, 30 dic. (askanews) - Una turista francese è rimasta gravemente ferita, il 29 dicembre, in un attacco di uno squalo mentre nuotava al largo delle Seychelles. A riferire la notizia è stato Dominique Mas, ambasciatore francese presso l'arcipelago dell'Oceano Indiano.

La donna, di 45 anni, è stata ferita a un braccio al largo di Praslin, la seconda isola delle Seychelles ed è stata trasferita in ospedale per le cure del caso. La scorsa notte è stata sottoposta a un'operazione. "Non è in pericolo di vita" ha assicurato l'ambasciatore.