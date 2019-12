L'appello di Parmitano dallo spazio: "Preserviamo la Terra"

Milano, 20 dic. (askanews) - Auguri spaziali da Luca Parmitano. L'astronauta dell'Esa, attuale comandante della Stazione spaziale internazionale, in orbita per la missione Esa "Beyond", ha mandato un video messaggio di auguri natalizi. Dopo essersi soffermato sulla propria famiglia, @Astro_Luca ha voluto lanciare un appello molto forte sul nostro pianeta: "La terra è l'unico pianeta che conosciamo che può ospitare la vita. Noi stiamo lavorando per la Terra - ha detto Parmitano - C'è bisogno che il pianeta sia in buona forma. Perfavore fate la vostra parte per preservarlo e per evitare i catastrofici cambiamenti climatici che vediamo da quassù. Dobbiamo preservarlo non per noi ma per il futuro del genere umano"