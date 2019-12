Roma, il comico Alessandro Di Carlo al Teatro Garbatella

Roma, 18 dic. (askanews) - Il comico Alessandro Di Carlo è in scena al Teatro Garbatella di Roma, dal 26 al 29 dicembre con lo spettacolo "Come viene viene". E il 31 dicembre nello Speciale Capodanno 2020 con la band in "Superleggero... tra guantoni e papillon...".

Di Carlo travolge, provoca, emoziona e spiazza gli spettatori, analizzando vizi e virtù della società passata e presente. Entusiasmo, partecipazione e risate sono solo alcuni degli ingredienti di uno spettacolo in cui il comico coinvolge il suo pubblico con la consueta verve dissacrante.