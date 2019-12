Di Maio dopo Tripoli e Bengasi: Italia ha perso terreno in Libia

Milano, 18 dic. (askanews) -

Milano, 18 dic. (askanews) - Il ministro degli Esteri Luigi di Maio martedì 17 dicembre ha compiuto una missione diplomatica in Libia, dalla Tripoli di Fayez al Serraj alla Cirenaica del generale Khalifa Haftar. In queste immagini, al rientro, spiega quali sono stati i risultati:

"È chiaro ed evidente che il lavoro è appena iniziato. Con Fayez Al Serraj, il presidente del governo riconosciuto libico, ci sentiremo o stasera o domani mattina per aggiornarci sull esito dell intera missione. Con Khalifa Haftar ci vedremo nelle prossime settimane a Roma come ci siamo già detti nel lungo incontro che abbiamo avuto oggi pomeriggio a Bengasi. L Italia ha perso terreno in Libia. E questo non possiamo negarlo, ma è il momento in cui l Italia deve riprendersi il suo ruolo naturale di principale interlocutore che ha interessi, come sistema paese, ma anche stato amico del popolo libico e di chi vuole dare una mano per fermare questa crisi. Ed è per questo che ho deciso, al vertice di governo che abbiamo avuto martedì scorso, che l Italia istituirà un inviato speciale, che risponde alla Farnesina. Per poter avere un rapporto di alto livello, continuo, intenso, con tutte le parti".