Manovra in aula alla Camera domenica 22, l'ok entro Natale

Roma, 17 dic. (askanews) - Il ddl bilancio arriverà nell'Aula della Camera per l'avvio della discussione generale domenica 22 dicembre, e le prime votazioni sono attese nel corso della giornata. È data per scontata l'apposizione della questione di fiducia, sul testo approvato lunedì 16 dicembre dal Senato, e la maggioranza punta al via libera definitivo al provvedimento prima di Natale.

La commissione Bilancio di Montecitorio inizierà a lavorare al testo nella giornata di mercoledì 18, per poi procedere ai lavori in Aula a partire da domenica. Su Facebook, il presidente della Camera Roberto Fico, al termine della riunione dei capigruppo di Montecitorio, ha scritto:

"Siamo purtroppo davanti a una compressione dei tempi che non permette di lavorare nel modo migliore. Non dovevamo essere costretti ad avere i tempi di discussione ridotti come avvenuto lo scorso anno. Su questo rinnovo il mio appello al governo affinché questa situazione non si ripeta più".

"La centralità del Parlamento è sempre più spesso compressa", ha detto da parte sua la presidente del Senato, Elisabetta Casellati.