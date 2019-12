A Milano "Capodanno in dirigile" con gli acrobatici Sonics

Milano, 17 dic. (askanews) - WEC Wold Entertainment Company è lieta di annunciare che sono aperte le vendite per Capodanno in dirigibile, appuntamento per un 31 dicembre speciale al Teatro degli Arcimboldi. In scena l'ultima sfida acrobatica dei Sonics ovvero lo straordinario Steam, show poetico e divertente, ricco di spettacolari performance volanti ed effetti speciali.

STEAM è l'ultima sorprendente creazione della compagnia torinese che con intelligenza, creatività, tecnologia e innovazione, mescola danza e alta acrobazia a momenti di pura poesia visiva. Lo spettacolo è ambientato in una sorprendente aerostazione del futuro, da dove partirà lo Steam Experience, ovvero il più avanzato e tecnologico dirigibile mai costruito. Steam non mancherà di affascinare grandi e piccini che decideranno di trascorrere l'ultimo giorno del 2019 con le strabilianti acrobazie volanti dei Sonics.

A mezzanotte il brindisi con la compagnia per un Capodanno all'insegna del viaggio perché tutti viaggiano per un motivo e tutti hanno un motivo per viaggiare!