Michelle Obama e Julia Roberts insieme per la parità di genere

Kuala Lumpur, 12 dic. (askanews) - Michelle Obama e Julia Roberts insieme per una buona causa. L'ex first lady americana e l'attrice sono in tour nel sud est asiatico per conto della Fondazione Obama per una campagna di lotta per la parità di genere e l'emancipazione femminile. Dopo il Vietnam sono arrivate in Malesia, a Kuala Lumpur, dove sono state accolte come delle star.

"Adoro seguire i giovani e lavorare con loro - ha detto Michelle Obama - Adoro aiutarli a vedere un mondo più grande di quello che ho visto io (da giovane)". "Credo che questa sia la mentalità alla base della Fondazione Obama. Io e Barack insieme in otto anni abbiamo tentato di cambiare le cose, in un quadro formale, e siamo ancora giovani", ha aggiunto.

"Come cambiare le cose se non facendo un piccolo passo alla volta? Negli Stati Uniti non siamo ancora arrivati dove avremmo voluto sul tema delle ineguaglianza. Tutti pensavano che l'elezione di Obama avrebbe messo fine al razzismo. Sono 400 anni di lavoro", ha concluso Michelle Obama