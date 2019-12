Brexit, Jonhson chiude campagna con un video alla Love Actually

Milano, 11 dic. (askanews) - Il tweet è fissato in apertura della pagina di Boris Jonhson a un giorno dalle elezioni politiche britanniche e questo vuol dire che l'alfiere della Brexit ci crede davvero: un video che si ispira al film "Love Actually", e dunque in chiaro spirito natalizio, dove l'attuale primo ministro suggerisce che mancano soltanto 9 poltrone per avere la maggioranza per i Tories.

L'attuale premier, con un colpo di coda in campagna elettorale, si cala nel ruolo di Andrew Lincoln (alias Mark) che nella notte di Natale dichiara il proprio amore a Keira Knightley (Julie) sulla porta di casa attraverso dei cartelli scritti. L'amore però, in questo caso abbastanza interessato, è per una elettrice.

Immediate le repliche. Sia quelle laburiste, con un video che da una parte fa la parodia a Johnson, dall'altro ne approfitta per fare a sua volta campagna. Sia quelle del protagonista di "Love Actually", Hugh Grant che ai microfoni BBC ribatte: "Johnson si è dimenticato un cartello: a Natale non si dicono bugie".