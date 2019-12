Generali Italia, premiati i progetti innovativi per i candidati

Milano, 10 dic. (askanews) - Un contest digitale per immaginare un "viaggio del candidato" che desidera lavorare in Generali Italia. Nella sede del gruppo in piazza Tre Torri a Milano sono stati scelti i progetti vincitori, al termine di una sfida online dedicata a giovani creativi tra i 18 e i 30 anni.

"Questa giornata - ha spiegato ad askanews Gianluca Perin, Chief HR & Organization Officier di Generali Italia - è un'altra tappa importante della nostra strategia, che è essere 'Partner di vita' e questo non si applica soltanto ai nostri clienti, ma noi vogliamo che si applichi a tutto ciò che ci mette a contatto con il mercato, in questo caso il mercato del lavoro. In questo caso si declina creando un'esperienza 'wow' per le persone che vogliono venire a lavorare in Generali. Ci abbiamo pensato tanto, e alla fine abbiamo pensato che il metodo migliore è chiederlo ai clienti, di chiederlo ai candidati o alle persone che vorranno lavorare in Generali".

Anche questo evento, spiegano da Generali, rientra nel processo di accelerazione sulla strada dell'innovazione e della semplificazione.

"Abbiamo chiesto - ci ha detto Barbara Lucini, responsabile People & Engagement della compagnia - di aiutarci a ripensare l'esperienza del candidato che si avvicina alla nostra azienda. Le idee che sono emerse sono davvero strepitose, fanno un uso massiccio e consapevole anche di nuove tecnologie, come la realtà aumentata, l'intelligenza artificiale e altro ancora, ma quello che ci ha colpito è lo human touch, ossia la capacità di combinare queste tecnologie con una attenzione al candidato che ci viene chiesto, e non può che essere così, deve essere messo al centro dell'esperienza che noi assicuriamo".

I 43 team finalisti hanno esplorato in molti modi creativi l'esperienza del viaggio verso la candidatura e alla fine il premio è andato al trio di giovani che ha scelto il nomignolo di "Sughi pronti", che ha immaginato, nelle loro parole, "un'esperienza di candidatura deliziosa e invitante ma anche veloce e pratica per i talenti di domani".

Il premio al team più social è andato invece a "The hunters", mentre sul podio generale sono saliti anche i team "Doctor WoO" e "Team Creative". Per i "Sughi pronti", oltre alla possibilità di sviluppare il proprio progetto insieme a Generali Italia, anche un viaggio studio all'estero con start-up e realtà innovative.