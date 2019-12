Nuova Zelanda: 50% di possibilità che ci sia un'altra eruzione

Megan Rapinone eletta "persona dell'anno" da Sport Illustrated

New York, 10 dic. (askanews) - La calciatrice statunitense Megan Rapinoe è stata nominata "persona dell'anno" da Sport Illustrated. La vincitrice della coppa del mondo è diventata una star non solo per le sue doti atletiche ma anche per le sue battaglie nel nome dell'inclusione e della parità di genere. Sul red carpet della cerimonia a New York parata di star: insieme a Rapinoe, anche Shaquille ...