Venezia, Leone d'Oro a Pino Insegno per meriti professionali

Roma, 7 dic. (askanews) - Leone D'Oro per meriti professionali a Pino Insegno, consegnato a Venezia, nello storico Palazzo della Regione Veneta. All'attore, conduttore e doppiatore delle più grandi star internazionali è andato il prestigioso riconoscimento, insieme al presidente del Coni Giovanni Malagò, al presidente del Comitato paralimpico Luca Pancalli, agli allenatori di calcio Marcello Lippi e Massimiliano Allegri.

Tra i premiati anche l'attrice (e moglie di Pino Insegno) Alessia Navarro, Leone D'Argento per il teatro. "Ricevere dei riconoscimenti quando si passa l'80% della propria vita professionale nel buio del teatro fa ancora più piacere perché non si sta sotto la lente di ingrandimento dei media e quindi spesso ci sono tantissimi miei colleghi che non hanno ottenuto lo stesso riconoscimento".