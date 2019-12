"Video Games", il video del brano di Manuel Agnelli

Roma, 7 dic. (askanews) - Esce, sul canale Vevo ufficiale di Manuel Agnelli, il video di "Video Games", il brano portato al successo da Lana Del Rey, rivisitato dal musicista milanese e contenuto nel vinile "An Evening With Manuel Agnelli", pubblicato il 22 novembre in tiratura limitata da Island Records.

Il video ha un'atmosfera intensa e delicata, eppure semplice, come lo è questa canzone scoperta da Manuel grazie a sua figlia. Il video prodotto da Pulse Films, in collaborazione con Indiana Production, è un'esecuzione a due, quasi privata, perché questa struggente dichiarazione d'amore è una canzone che può essere solo suonata per qualcuno. Un video che però, come ogni gesto privato, contiene sentimenti e in questo caso anche una buona dose di incanto, lo stesso incanto delle immagini del regista Giorgio Testi e della fotografia curata da Beppe Gallo.

La stessa versione del brano è interpretata dall artista durante il suo tour, dal quale prende il titolo il vinile, e che lo vede protagonista assoluto, insieme al polistrumentista Rodrigo D Erasmo, in uno spettacolo inedito che unisce la musica, la letteratura, il racconto nelle sue mille sfaccettature e il dialogo col pubblico. Prosegue intanto il live che lo porterà nei teatri più prestigiosi d Italia.