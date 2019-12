COP25, Greta Thunberg arrivata a Madrid per la difesa del clima

Madrid, 6 dic. (askanews) - Greta a Madrid per la COP25. "I discorsi non bastano più". La giovane svedese Greta Thunberg è arrivata in Spagna e sarà in testa al corteo di migliaia di

persone che manifesteranno per spingere i Paesi firmatari dell'accordo di Parigi ad agire contro il riscaldamento

globale.

Con lo slogan "il mondo si è svegliato di fronte all'emergenza climatica", la marcia per il clima di Madrid inizierà alle 18 di fronte alla stazione di Atocha.