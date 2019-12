Salvini: "Basta Nutella, ci sono dentro le nocciole turche"

Roma, 6 dic. (askanews) - Le abitudini alimentari del leader della Lega, ampiamente sbandierate sui social network, aprono una nuova polemica. Durante un comizio a Ravenna, Matteo Salvini dialogando con una signora dal palco ha rinnegato la Nutella, dopo essersi fatto immortalare mentre la mangiava.

"Non ho freddo, mangio pane, salame e due sardine e sto anche meglio". Al suggerimento di mangiare Nutella, il leader della Lega ha risposta così: "La Nutella no, sa che ho cambiato? Perchè ho scoperto che la Nutella usa nocciole turche e io preferisco aiutare le aziende che usano prodotti italiani, aiutare gli agricoltori italiani, perchè ce ne è bisogno".

La sua frase è diventata virale e non sono mancate le repliche. Immediato l'attacco di Matteo Renzi, che scrive su tweeter: "Nei giorni di Ilva, Alitalia, legge di bilancio, summit Nato, il senatore Matteo Salvini attacca la Nutella".

La Ferrero non ha mai fatto mistero sulla provenienza delle nocciole per produrre la popolare crema spalmabile. Sul sito si legge: "Acquistiamo le nostre nocciole principalmente in Turchia e in Italia". Anche perchè la produzione italiana non è sufficiente al fabbisogno dell'industria dolciaria.