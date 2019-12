"Roma Videoclip", parata di star: il cinema incontra la musica

Roma, 5 dic. (askanews) - Il Roma Videoclip spegne la sua 17esima candelina nella cornice di Cinecittà: la kermesse nazionale dedicata al connubio tra cinema e musica, ideata e diretta da Francesca Piggianelli, ha visto avvicendarsi sul palco numerosi protagonisti del panorama musicale e cinematografico italiano.

Durante la serata condotta da Claudio Guerrini hanno ricevuto i premi: Tommaso Paradiso per l'interpretazione e il videoclip "Non avere paura", con i registi Younuts! e Antonio Giampaolo come produttore dell'anno. Noemi è stata proclamata l'artista femminile 2019 e si è aggiudicata il premio per il brano del film "Domani è un altro giorno" per la regia di Simone Spada. Sergio Cammariere e il regista Cosimo Damiano Damato premiati per il videoclip d'animazione "La fine di tutti i guai" in omaggio ad artisti e registi internazionali. Dolcenera per la sua brillante carriera e il videoclip "Amaremare" regia di Nils Astrologo. I Mokadelic sono stati decretati i migliori compositori dell'anno per la colonna sonora del film "Sulla mia pelle" e per quella della serie tv "Gomorra". Ritirano un riconoscimento anche: Marco Danieli che ha diretto il film musicale "Un'avventura", in omaggio a Lucio Battisti; Daniele Ciprì per "Amati" dei Marcondiro, La Scelta e il regista Mirko Frezza per il videoclip "Ho guardato il cielo". E ancora l'autore Eugenio Picchiani e l'attrice rivelazione Iole Mazzone per il videoclip "Eclissi", tratto dall'omonimo cortometraggio di Valerio Carta, con Sandra Milo e Iole Mazzone; Virginio con il videoclip "Cubalibre", per la regia di Alessandro Congiu; Vincenzo Incenzo come autore e Manuela Tempesta per la regia si per "Prima di qualunque amore", tratto dal cortometraggio "I sogni sospesi" con Melania dalla Costa, Francesca Luce Cardinale. Infine Beppe Stanco, il regista Cesare Ranucci Rascel e l'attrice Sissi Martina Palladini Farruggia per il video "Al primo piano".