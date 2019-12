Arriva in Italia Sesderma: la pelle si cura con le nanotecnologie

Milano, 5 dic. (askanews) - Sbarca in Italia Sesderma, marchio spagnolo che si occupa da 30 anni di bellezza e cura della pelle creato dal dermatologo Gabriel Serrano. Presente già in 80 Paesi al mondo, ora punta sul mercato italiano, riferimento per la cosmetica mondiale.

"L'Italia è un Paese molto importante per la moda, i trend, la cosmesi, la bellezza, il design - ha spiegato Serrano, a Milano per il lancio di Sesderma - le donne italiane si prendono molta cura della loro pelle e del loro corpo".

La bellezza trasmette agli altri quanto sei felice, ha aggiunto Serrano, che basa i suoi prodotti sull'uso delle nanotecnologie.

"Molti dei prodotti non penetrano la pelle - ha spiegato - Abbiamo bisogno di qualcosa che penetri e ci riusciamo in diversi modi grazie alle nanotecnologie, usando i nano liposomi per rilasciare il prodotto dentro la pelle sull'obiettivo che abbiamo davvero scelto: a volte è il mitocondrio, a volte il nucleo della cellula, a volte la membrana".

Testimonial di Sesderma l'attrice spagnola Rocio Munoz Morales. "Sesderma è parte della mia vita da qualche anno, è una di quelle cose che mi mancava in Italia, andavo al mio Paese prendevo la fornitura e la portavo indietro in Italia. Ormai mi sento italiana completamente e volevo condividere qualcosa di bello e che reputo numero uno nel mio Paese, con le donne e con le persone qua in Italia. Sono davvero felice".