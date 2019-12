McDonald's Italia ha creato valore condiviso per 1,3 miliardi

Roma, 5 dic. (askanews) - McDonald's Italia nel 2018 ha distribuito risorse creando valore condiviso pari a 1,3 miliardi. Seicento ristoranti, 24.000 dipendenti, un milione di clienti al giorno: queste le cifre che caratterizzano l'attività di McDonald's in Italia, una realtà consolidata e radicata da oltre 30 anni. I dati emergono dall'analisi realizzata dall'Istituto Althesys per misurare l'impatto economico di McDonald's nel nostro Paese.

L'Amministratore delegato di McDonald's Italia, Mario Federico, si è soffermato sul termine 'qualità' che guida le scelte aziendali. Qualità significa essenzialmente origine italiana dei prodotti.

"Noi siamo nati in America ma siamo fatti a tutti gli effetti in Italia, i nostri prodotti sono italiani: l'84% dei nostri fornitori sono italiani, quindi utilizziamo carne italiana, pollo italiano, latte italiano. Abbiamo 24mila persone che lavorano in Italia, sono giovani, 69% sono donne. Siamo veramente made in Italy a tutti gli effetti, serviamo un milione di persone al giorno, persone che apprezzano la qualità dei nostri prodotti. È insomma un "Born in the U.S. Made in Italy" a tutti gli effetti".

Di 1,3 miliardi di valore condiviso, oltre 725 milioni sono le ricadute dirette dell'attività di McDonald's in Italia, la ristorazione vera e propria, 142,5 milioni sono ricadute indirette, ovvero ricchezza creata e distribuita dai fornitori, e oltre 395 milioni sono le ricadute indotte, ossia ricchezza prodotta lungo tutta la filiera produzione-consumo.

Ma cosa si intende per 'valore condiviso'? Lo spiega Alessandro Marangoni, amministratore delegato di Althesys.

"Valore condiviso esprime capacità di una impresa di creare e distribuire valore lungo l'intero sistema socio-economico. Il valore aggiunto creato a monte e a valle dai fornitori per i clienti, il valore che viene creato per la comunità e i dipendenti, anche in termini di stipendi, contributi, di imposte pagate in un paese. Quindi un valore che viene creato non solamente per gli azionisti di una società ma per tutto il sistema economico-sociale".

Importanti le ricadute occupazionali di McDonald's in Italia. L'azienda dà lavoro a 28.570 persone, tra dipendenti diretti dei ristoranti (24.000) e indiretti. Il 55% dei dipendenti diretti ha meno di 29 anni e il 92% è assunto con un contratto stabile. Le prospettive per il prossimo triennio sono di ulteriore espansione.