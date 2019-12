Il piccolo Arthur nella ferramenta di famiglia nuova star del Web

Milano, 5 dic. (askanews) - Compra locale. Questo è il messaggio, che da piccolo piccolo è diventato globale. Oltre 50.000 visualizzazioni su YouTube in due giorni per un video pubblicitario prodotto con un budget di 100 sterline per il tradizionale negozio di ferramenta a conduzione familiare.

Si chiama Hafod Hardware a Rhayader che è la città più antica del Galles centrale, situata sul famoso fiume Wye. Famoso per i pescatori, ovviamente.

Questo spot vede un bambino Arthur allestire il negozio di famiglia insieme con nonni e genitori. Tom Jones, il padre di Arthur, ha detto che il "messaggio di fondo" è "fare acquisti nei piccoli negozi indipendenti", ma anche che il Natale non è solo per i piccoli, ma il momento dell'anno in cui tutti possono tornare bambini.

Non a caso le 100 sterline di cui sopra sono state spese per registrare la musica di sottofondo che è una cover del successo degli Alphaville "Forever Young" del 1984.

Insomma qualcosa che è sopravvissuta al tempo. Come le pareti in legno del negozio, il soffitto rivestito in pino: esiste dal 1895. E se la nuova generazione è così attiva, molto probabilmente rimarrà aperto ancora a lungo.