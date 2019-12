Barilla: plastic tax? Proventi per educare non per tappare falle

Milano, 3 dic. (askanews) - "La tassazione che non deve essere mirata su singoli elementi, si parlava della plastica, dello zucchero, io parlo della tassazione in genere. E' molto importante non tassare gli operatori ma capire dove vanno i denari che derivano dalla tassazione. Se i denari vengono spesi per creare conoscenza ed educazione saranno ben spesi. Se serviranno per tappare le falle del sistema sicuramente non andrà bene". Così Guido Barilla, presidente del gruppo di Parma e della Fondazione, a margine del decimo Forum internazionale su alimentazione e nutrizione in corso a Milano a The Mall su un tema caldo come quello della tassazione sugli zuccheri e la plastica.