Mes, Salvini accusa: governo mente, decidete se Conte o Gualtieri

Roma, 2 dic. (askanews) - Pesanti accuse dirette al governo da parte del leader della Lega dopo l'informativa del premier Giuseppe Conte sul Mes al Senato. Matteo Salvini ha contrattaccato, accusando qualcuno del governo di "mentire" sulla modifica del Trattato sul Meccanismo di stabilità europea (Mes) o fondo Salva Stati.

"Mi spiace per lei perché vive male, perché chi vive di rabbia, rancore, minacce, insulti, vive male, passa una grama vita", ha esordito, rivolgendosi al presidente del Consiglio.

"Io condivido le richieste espresse alla Camera dal gruppo 5stelle, vogliamo capire, vogliamo modificare, lo stesso Luigi di Maio ha detto non accettiamo nulla al buio. Però delle due l'una, presidente Conte, o non capisce o capisce fin troppo bene, perché quando esce l'Ansa in cui l'Eurogruppo dice il Mes è approvato, quando il ministro Gualtieri in commissione dice 'non è emendabile', o mangi 'sta minestra o salti dalla finestra, a quei banchi c'è qualcuno che mente, decidete voi se sta mentendo il presidente Conte o il ministro Gualtieri. Spero che non siate complici di questa menzogna che ricadrà sulla testa e sui risparmi dei cittadini italiani", ha aggiunto.

"Guardate voi chi sta mettendo a rischio i risparmi degli italiani, è seduto lì chi sta mettendo a rischio i risparmi degli italiani", ha accusato.