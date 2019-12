A Roma è tornato Spelacchio, albero di Natale 2019 a costo zero

Roma, 2 dic. (askanews) - A Roma è tornato "Spelacchio", l'albero di Natale che ha ereditato il nome di successo dell'abete rinsecchito del 2017 e che per il secondo anno consecutivo viene sponsorizzato interamente da Netflix, quindi con costi zero per il Comune, come sottolineano dal Campidoglio.

L'abete naturale è alto oltre 22 metri ed è arrivato da Cittiglio, in provincia di Varese. Sarà illuminato da 80mila luci led e decorato da 1.000 addobbi tra sfere e cristalli di neve; allestimento tradizionale, con colori rosso e oro e un tocco d'argento.

Prevista anche quest'anno un'area interattiva per famiglie e bambini ispirata al primo film di animazione di Netflix "Klaus" e un angolo dove inviare le tradizionali letterine di Natale. A inaugurare Spelacchio, come da tradizione, il prossimo 8 dicembre sarà la sindaca Virginia Raggi.