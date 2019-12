Russia-Cina, Putin e Xi lanciano "storico" gasdotto russo-cinese

Mosca, 2 dic. (askanews) - Il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo cinese Xi Jinping hanno salutato oggi il lancio "storico" del primo gasdotto che collega i loro due Paesi, durante una cerimonia d'inaugurazione della struttura, definita "Forza della Siberia".

"L'inaugurazione del gasdotto rappresenta un evento veramente storico, non solo per il mercato globale dell'energia, ma soprattutto per voi e per noi, per la Russia e la Cina", ha dichiarato Putin in videoconferenza.

Il gasdotto trasporterà gas naturale russo in Cina attraverso la cosiddetta "rotta orientale"; una fornitura legata ad un accordo stipulato nel 2014 tra la società russa Gazprom e la cinese Cnpc, con durata trentennale.

L'intesa prevede la consegna annuale di 38 miliardi di metri cubi di gas, quando sarà raggiunta la piena capacità operativa.